WHO označila sladidlo aspartam za potenciálně rakovinotvorné

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která působí pod WHO, zařadila aspartam na seznam látek, které mohou způsobovat rakovinu. Agentura Reuters uvádí, že to znamená, že zatím existuje omezené množství poznatků o tom, že tato látka může být rakovinotvorná. Vědecká literatura například naznačuje, že konzumace aspartamu může být spojena se vznikem určitých typů jaterního karcinomu.

IARC zařadila aspartam do skupiny 2B, která obsahuje přibližně 300 položek. Mezi nimi jsou například kyselina kávová, aloe vera, práce v textilním průmyslu, povolání hasiče nebo tesařství. Americký odborník na rakovinu Paul Pharoah uvedl pro agenturu AFP, že veřejnost by neměla být znepokojena ohledně rizika rakoviny spojeného s látkami zařazenými do této skupiny.

Šéfka IARC Mary Schubauerová-Beriganová uvedla, že vědecká literatura týkající se vlivu aspartamu na vznik rakoviny je omezená. Vyzvala vědce, aby se více zaměřili na výzkum, který by objasnil, zda konzumace aspartamu přispívá k riziku vzniku rakoviny.

Expertní výbor WHO zaměřený na potravinářské přídatné látky (JECFA) nezměnil svá pravidla pro bezpečnou spotřebu aspartamu. Výbor považuje denní dávku až do 40 miligramů na kilogram váhy spotřebitele za bezpečnou. WHO uvádí, že například dospělá osoba vážící 70 kilogramů by musela vypít 9 až 14 plechovek nápojů s aspartamem obsahujících 200 nebo 300 miligramů aspartamu denně, aby překročila přijatelnou denní dávku. Podobné limity platí podle agentury Reuters i v dalších částech světa.

JECFA tvrdí, že dosavadní poznatky o souvislosti mezi konzumací aspartamu a vznikem rakoviny v lidském těle nejsou přesvědčivé. Zástupci výboru se domnívají, že je třeba provádět podrobnější výzkumy, které by sledovaly dopad na zdraví i v dlouhodobém horizontu.

WHO nedoporučuje spotřebitelům, aby úplně přestali konzumovat aspartam, ale omezení spotřeby je vhodné.