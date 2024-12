WHO: Obezita dosáhla pandemických rozměrů. Možná ale existuje řešení

V článku zveřejněném v prestižním Journal of the American Medical Association (JAMA) tři odborníci WHO zdůrazňují, že schválení léků, jako je Wegovy od společnosti Novo Nordisk nebo Mounjaro od Eli Lilly, představuje příležitost k zásadní transformaci zdravotnického systému. Podle autorů by tato změna mohla přispět k zastavení a dokonce zvrácení pandemie obezity díky efektivní prevenci a integrovanému managementu.

Obezita podle nich dosáhla „pandemických rozměrů“ a postihuje více než miliardu lidí po celém světě. Navíc upozorňují, že zájem o tyto léky, podpořený popularitou přípravku Ozempic – původně určeného k léčbě diabetu, ale známého i díky svému účinku na redukci hmotnosti – má pozitivní vedlejší dopady. Dostupnost těchto léčiv vytváří novou poptávku po službách, což stimuluje zájem kliniků, vlád, politiků, programových manažerů a farmaceutického průmyslu o problematiku obezity.

Tento zájem je podle autorů zásadní, protože právě nedostatečná pozornost věnovaná obezitě v minulosti komplikovala globální veřejné zdravotní odpovědi na tuto krizi. I přesto, že obezita je velmi rozšířená, přetrvávají zásadní nedostatky ve znalostech o této nemoci a nejasnosti ohledně její interakce s dalšími zdravotními problémy.

Autoři článku také přiznávají, že dosavadní snahy o podporu zdravého stravování a pohybu nepřinesly očekávané výsledky a nepodařilo se s jejich pomocí zvrátit nárůst obezity. Klinické studie však naznačují, že nové léky mohou vést k redukci tělesné hmotnosti o 10 až 25 % ve srovnání s placebem. Kromě toho mají tyto léky příznivý vliv na celou řadu dalších zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, hyperglykémie a poruchy ledvin.

Navzdory slibným výsledkům však autoři varují, že „samotná medikace nebude k řešení obezitní krize stačit“. Je nezbytné vytvořit „univerzálně dostupné služby“, které budou schopné obezitu předcházet, léčit a zvládat takovým způsobem, aby byly přístupné, cenově dostupné a udržitelné. WHO v současnosti připravuje doporučení pro užívání těchto léků, které má být zveřejněno v červenci.

Zatímco léky vykazují působivé klinické výsledky, někteří odborníci upozorňují na riziko, že se k těmto vysoce žádaným lékům nemusí dostat ti, kteří je skutečně potřebují. Jiní varují vlády před přílišnou závislostí na lécích na hubnutí jako řešení přetížených zdravotních systémů.

WHO zdůrazňuje, že obezita je komplexní onemocnění, které vyžaduje komplexní přístup. I když moderní farmakologická léčba představuje důležitý krok kupředu, musí být doplněna dlouhodobými změnami v oblasti veřejného zdraví, včetně prevence, osvěty a podpory zdravého životního stylu.