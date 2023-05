WHO po více než třech letech zrušila globální stav nouze kvůli pandemii covidu

Podle nové zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) prodělala více než polovina dospělých v evropském regionu v roce 2019 závažné onemocnění dutiny ústní. WHO proto naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily lepší a dostupnější přístup ke stomatologické péči, a to buď zdarma, nebo za cenu, kterou si lidé mohou dovolit.