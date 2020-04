WHO varuje před ukvapeným rozvolňováním opatření

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud budou země uvolňovat opatření proti koronaviru příliš brzy, mohou se vrátit do situace, kdy budou muset znovu zavádět omezení pohybu. Varoval před tím dnes zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zároveň prohlásil, že pandemie covidu-19 ještě zdaleka není u konce.