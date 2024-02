WHO zveřejnila hrozivou prognózu. Zjistila, jak poroste počet případů rakoviny

IARC vysvětlila, že tento odhad souvisí se stárnutím populace, růstem počtu obyvatel a změnami životního stylu v důsledku socioekonomického rozvoje.

Klíčovými faktory, které přispívají k narůstajícímu výskytu rakoviny, jsou podle IARC tabák, alkohol a obezita, přičemž znečištění ovzduší je hlavním environmentálním rizikovým faktorem.

WHO očekává, že nejrozvinutější země světa zaznamenají největší nárůst případů, a to konkrétně 4,8 milionu do roku 2050. Země na spodní hranici Indexu lidského rozvoje (HDI) podle OSN zaznamenají největší procentuální nárůst, a to až o 142 %.

Země ve středním spektru indexu HDI podle WHO zaznamenají 99% nárůst. WHO také upozornila, že úmrtnost na rakovinu se v těchto zemích téměř zdvojnásobí do roku 2050.

Vedoucí oddělení pro dohled nad rakovinou IARC Freddie Bray zdůraznil, že dopad tohoto nárůstu bude na různých místech světa rozdílný a země s omezenými zdroji pro boj s rakovinou ponesou největší část celosvětového břemene.