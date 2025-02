Princezna Kate proti rakovině. Svět oběhly nové snímky, které pořídil malý Louis

Evropští lídři naznačili, že by Evropská unie byla připravena reagovat na americké hrozby Donalda Trumpa, pokud by skutečně zavedl cla na evropské zboží. Před jejich neformálním setkáním v Bruselu několikrát apelovali na uklidnění situace a zdůraznili hodnotu spolupráce mezi EU a USA, ale zároveň naznačili, že by nebyli proti zavedení odvetných cel. Uvedl to server The Guardian.

Zdroj: Libor Novák