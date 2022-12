Ze dna Bodamského jezera zmizela osmisetkilogramová koule s ginem

Umístila ji tam začátkem srpna firma Fishgroup, která gin chtěla naplnit do lahví a jednu prodávat za 99 švýcarských franků (přes 2400 korun). Dohromady z této koule chtěla naplnit asi 420 lahví a mohla utržit téměř 42.000 švýcarských franků (přes milion Kč).

"Nedovedu si to vysvětlit, uplavat nemohla, byla připevněna k těžkému betonovému podstavci," řekl švýcarským médiím Cello Fisch, spolumajitel firmy, která kouli do Bodamského jezera letos ponořila už potřetí. "Rozhodně to nebyli žádní amatéři, měli to dobře plánované," dodal s tím, že zloději na to museli mít speciální techniku.

Koule s ginem ležela v hloubce 23 metrů a asi 300 metrů od břehu. Na její obsah už měla firma objednávky a musela tak zklamat řadu zákazníků, kteří tuto speciální edici plánovali například jako vánoční dárek.

Řada klientů firmě Fishgroup po této nešťastné události vyjádřila solidaritu a nakoupila si alespoň speciální lahve, v nichž se gin měl prodávat. Pojišťovna zřejmě nic nezaplatí, jelikož jde o velmi neobvyklý pojistný případ.