Během rozhovoru připomněl nedávný útok Íránu na Izrael ze vzduchu jako reakci na ostřelování své diplomatické mise v Damašku. Izraelská protivzdušná obrana, podpořená americkými, britskými, francouzskými spojenci a Jordánskem, úspěšně odrazila útok, který zahrnoval přibližně 300 dronů a raket. Informuje PolsatNews.

Podobným způsobem plánuje Ukrajina využít pomoc svých spojenců. Prezident Zelenskyj zmínil, že vojska partnerů by mohla pomoci sestřelit ruské rakety. Bojové letectvo zemí jako Francie, Německo, Polsko, Velká Británie a dalších, by mohlo sehrát klíčovou roli při obraně Ukrajiny, která je denně ohrožena ruskými raketovými útoky. Zelenskyj upozornil, že tyto rakety mohou překročit ukrajinskou hranici a dopadnout do jiných zemí, jako se to stalo v Polsku a Rumunsku.

Rusko pravidelně útočí na kritickou infrastrukturu a města v Ukrajině, často v noci nebo brzy ráno. Pokud ruské rakety a drony proniknou do ukrajinského vzdušného prostoru, Polsko a spojenecké země by reagovaly startem například svých strojů F-16. Příkladem je páteční rozhodnutí Polska poslat své stíhačky do vzduchu kvůli ruským útokům na Ukrajinu.

Zelenskyj také poukázal na to, že spojenci by měli posílit ochranu svých hranic . Zdůraznil, že „Rusko neustále hrozí, že překročí hranici Ukrajiny z Běloruska“. Ohrožuje také běloruské hranice s Polskem a pobaltskými zeměmi. Bělorusko nemá žádnou kontrolu nad jednotkami Ruské federace umístěnými na svém území, zdůraznil.

Zelenského citovala také agentura Unian, kdy poznamenal, že pokud Rusko porazí Ukrajinu, „půjde dál“. Kreml podle jeho názoru válku s NATO nevylučuje a prvním cílem budou zřejmě pobaltské země.