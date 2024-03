Zelenskyj otevřel palčivou otázku. Navzdory chybějícím vojákům povolil demobilizaci

Stejně jako loni, i tentokrát bude muset hokejové Kladno hájit svou extraligovou příslušnost v baráži. A právě tato skutečnost vadí kladenskému městskému vedení natolik, že A-týmu kladenských Rytířů neposkytnou dotaci ve výši pěti milionů korun. Stalo se tak poprvé od roku 2011, kdy se město rozhodlo nezahrnout tuto dotaci pro kladenský A-tým do rozpočtu. Zároveň se přímo starosta města Milan Volf (Volba pro Kladno) nechal slyšet, že by měl Jaromír Jágr skončit v čele klubu. Legendární „osmašedesátka“ v úterý v reakci na to uvedla, že se ve středu se starostou Volfem setká osobně.