Zelenskyj: Ruské jednotky se pátý den pokoušejí prolomit obranu v Kurské oblasti

V pondělí bylo ve střední části Pásma Gazy zahájeno druhé kolo očkování proti dětské obrně, oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Po dobu tří dnů budou dětem mladším deseti let podávat druhou dávku vakcíny. Podle OSN bude ale toto kolo výrazně složitější než to první, protože Izrael situaci na severu Pásma Gazy vyeskaloval.