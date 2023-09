Zelenskyj ujistil Ukrajinu i svět, že protiofenziva pokračuje podle plánu

"Ukrajinské síly postupují vpřed. Navzdory všemu. Nezáleží na tom, co kdo říká, my postupujeme a to je nejdůležitější věc. Jsme v pohybu," uvedl Zelenskyj na telegramu. Na jeho slova upozornila agentura Ukrinform.

V průběhu tohoto týdne ocenily snahu ukrajinských jednotek zástupci Spojených států amerických. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby v pátek řekl, že Washington se domnívá, že postup v rámci protiofenzivy nabírá na obrátkách. Američtí činitelé podle něj zaznamenali značný progres během uplynulých 72 hodin, a to především v Záporožské oblasti.

Rusové do ní dokonce začali stahovat své schopnější jednotky, které byly dosud nasazené v Luhanské oblasti. Jejich místo zaujali záložníci, napsal Institut pro studium války (ISW). Odvolává se i na slova šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova, podle něhož Moskva do oblasti Kupjansku poslala nově vytvořenou záložní armádu, aby mohla přesunout efektivnější síly na jih Ukrajiny.

Experti to berou jako důkaz toho, že ruské vojenské velení považuje úsek v Luhanské oblasti za poměrně bezpečný. Ohledně jednotek přesouvajících se na jih konstatovali, že s velkou pravděpodobností operují jako jiné frontové oddíly bez rotace na úrovni brigád a pluků.

Oblastí kolem Kupjansku se v pravidelném shrnutí zaobíralo také britské ministerstvo obrany, když konstatovalo, že Rusové se snaží o postup na severní ose v okolí tohoto města v Charkovské oblasti. Podle Londýna se pokouší odvést pozornost Ukrajinců od protiofenzivy, konkrétně je chtějí donutit, aby rozdělili své lidské zdroje mezi Orichiv a Kupjansk.

"Když vezmeme v potaz mírné zisky kolem Kupjansku od začátku ukrajinské protiofenzivy v červnu, Rusko se jich velmi pravděpodobně snaží využít tím, že pokračuje v posilování této osy. Riskuje však tříštění svých sil, zatímco se snaží zabránit ukrajinskému průlomu," napsalo ministerstvo.