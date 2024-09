Zelenskyj se chystá do USA. Podle zdrojů chce mluvit i s příští americkou hlavou státu

Republikánský kandidát na prezidenta ve středu prohlásil, že se „pravděpodobně“ setká se Zelenským při příležitosti jeho návštěvy USA, kde zamíří na 79. Valné shromáždění OSN v New Yorku.

„Pravděpodobně ano,“ odpověděl Trump na otázku novináře, který mu otázku ohledně možné schůzky s ukrajinským lídrem položil. Informoval o tom server Politico.

Se Zelenským se má setkat i kandidátka Demokratické strany Kamala Harrisová. Podle americké stanice CNN o tom promluvily hned tři zdroje obeznámené s plánováním její kampaně.

Harrisová Zelenského už v minulosti měla potkat. „Vím, že se s prezidentem Zelenským několikrát setkala tváří v tvář, a vím, že s ním mluvila telefonicky. Nepochybuji o tom, že pokud se naskytne příležitost a oba si budou moci znovu promluvit, tak to udělají, ale budete si muset promluvit s jejími zaměstnanci,“ uvedl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.

Zelenskyj během srpna uvedl, že chce americkému prezidentovi Bidenovi i oběma kandidátům předložit mírový plán. Trump se Zelenským mluvil v červenci telefonicky, od konce jeho mandátu v Bílém domě se ale osobně nesetkali.

Trumpův postoj k ruské agresi proti Ukrajině je v mnoha ohledech kontroverzní. Opakovaně kritizuje prezidenta Bidena a jeho vládu za jejich reakci na ruskou invazi. Tvrdí, že válka by vůbec nezačala, kdyby byl on prezidentem, a že ruský prezident Vladimir Putin by si netroufl napadnout Ukrajinu, kdyby viděl silnější americké vedení.

Trump tvrdí, že by byl schopen vyjednat rychlé ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Naznačil, že by osobně jednal s oběma stranami, aby dosáhl míru, ale nepředložil konkrétní plán, jak by to mělo vypadat.

Exprezident dlouhodobě kritizuje spojence v NATO za to, že nedostatečně přispívají na vlastní obranu. Během svého prezidentství zpochybnil, zda by USA měly nadále plnit své závazky vůči Evropě v rámci kolektivní obrany NATO, což souvisí i s jeho postojem k válce na Ukrajině.