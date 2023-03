Pohonné hmoty dál zlevňují. Nafta je nejlevnější za poslední rok

Komise francouzských poslanců a senátorů se dnes shodla na znění reformy důchodů. Uvedlo to vedení francouzského Národního shromáždění na twitteru. To znamená, že obě komory parlamentu budou definitivně o kontroverzním zákonu hlasovat ve čtvrtek. Ve Francii dnes také pokračovaly demonstrace a stávky proti záměru prezidenta Emmanuela Macrona, který mimo jiné počítá se zvýšením věku odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. V Paříži podle odborů vyšlo do ulic na 450.000 lidí, policie účast odhadla na 37.000.