Pohonné hmoty v Česku opět pokračovaly ve zdražování

Současná cena nafty je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna. Cena nafty může začít více stoupat, Senát dnes bude rozhodovat o zvýšení spotřební daně z nafty. Vláda navrhla zvýšit sazbu spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr, a to co nejdříve. Daň se tak vrátí na úroveň před loňským červnem. Podle analytiků může litr nafty zdražit o 1,80 koruny. Původně měla nynější snížená sazba platit do konce roku. Vláda ale chce kvůli nižším cenám nafty a kvůli snaze o vyšší příjmy rozpočtu zvýšit sazbu daně už nyní.

Nejlevnější benzin aktuálně natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 37,01 Kč. Nafta je nejlevnější v Jihočeském kraji, litr tam prodávají průměrně za 32,16 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,60 Kč. Nafta se tam tankuje za 34,37 Kč za litr.

I přes zdražování jsou paliva v Česku nyní výrazně levnější než před rokem. Podle CCS je benzin nyní o 8,53 koruny na litru levnější, za naftu tehdy motoristé platili o 13,65 Kč na litru více.