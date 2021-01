Nové logo, nová strategie: Kia představuje záměry značky a budoucnost

Na znamení odpoutání se od tradičního obchodního modelu postaveného na výrobě oznámila Kia i změnu názvu společnosti. Odstranění výrazu ‚Motors‘ z původního názvu (dříve ‚Kia Motors Corporation‘) má symbolizovat, že Kia vstupuje do nových a nově vznikajících oblastí podnikání cestou navrhování pokrokových produktů a služeb mobility s cílem zvyšovat kvalitu všedního života zákazníků.

Komentuje Ho Sung Song, prezident a CEO (generální ředitel) Kia Corporation: „V Kia jsme toho názoru, že přeprava, mobilita a pohyb představují lidské právo. Naší vizí je vytvářet řešení trvale udržitelné mobility pro zákazníky, komunity i společnosti po celém světě. Dneškem začínáme uvádět tuto vizi do života zveřejněním nových záměrů naší značky a její strategie do budoucna.“

Movement that inspires (99:99) | zdroj: YouTube

Představujeme nové záměry značky a slogan Kia: ‚Movement that inspires‘

Kia dnes uvádí nový slogan značky ‚Movement that inspires‘, který je klíčovým vyjádřením značky a odrazem nových záměrů Kia inspirovat zákazníky novými nápady prostřednictvím produktů a služeb, jakožto i jejich zkušeností se značkou.

Nový záměr značky Kia zdůrazňuje skutečnost, že pohyb je spojen s počátky vývoje lidstva. Díky pohybu mohou lidé navštěvovat nepoznaná místa, setkávat se s ostatními a získávat nové zkušenosti. Toto propojení je klíčovou podstatou nové značky Kia – na podporu dalšího lidského pokroku poskytováním inovativního prostředí ve vozidlech, nových atraktivních produktů a smysluplných i praktických služeb, které zákazníky inspirují a ušetří jim čas na aktivity, které mají nejraději.

Komentuje Artur Martins, viceprezident a vedoucí globální divize značky a zákaznických zkušeností Kia: „Pohyb byl tradičně jádrem naší značky a přeprava osob je srdcem našeho podnikání. Pohyb pomáhá lidstvu dosahovat trvalého pokroku, zlepšovat se a vyvíjet. Proto jsme v Kia toho názoru, že pohyb inspiruje vznik nových nápadů.“

Kia v odvětví ‚pohybu/mobility‘ působí již více než 75 let – kdysi stála u zrodu prvních korejských jízdních kol domácího původu a rovněž výroby motocyklů a dodávkových automobilů. Kia je dnes jednou z největších automobilek, prodávající po celém světě kvalitní osobní vozidla milionům lidí.

Kia v rámci nového záměru značky vyjde vstříc měnícím se očekáváním zákazníků ohledně způsobů přepravy a toho, jak přeprava dopadá na okolní svět. Spotřebitelé ve stále vyšší míře hledají flexibilní, ekologicky odpovědné a integrované formy přepravy.

Novou strategií značky Kia je reagovat – a utvářet – tato měnící se očekávání cestou vývoje nejrůznějších produktů a služeb k naplnění potřeb zákazníků na trzích celého světa. Kia tak vyššímu počtu lidí zpřístupní širší spektrum ekologicky odpovědných produktů a služeb mobility s cílem naplňovat rostoucí poptávku zákazníků z celého světa po flexibilních, přizpůsobitelných a na míru koncipovaných řešení mobility, jejichž existenci umožňují data a nové technologie.

Širší vize Kia Corporation v oblasti trvale udržitelné mobility

Na pozadí širší vize značky na poli mobility dnes Kia zveřejnila nový název společnosti související s rozšiřováním aktivit do nových oblastí podnikání na podporu trvale udržitelné mobility. Odstraněním výrazu ‚Motors‘ z původního názvu společnosti dokládá Kia své zasazení naplňovat dlouhodobou obchodní strategii s označením ‚Plán S‘. V rámci strategie zveřejněné v roce 2020 chce značka získat vedoucí pozici v budoucím odvětví mobility s rozšířením obchodních aktivit do oblastí zahrnujících elektromobily, řešení a služby mobility, jednoúčelová vozidla a další. Souběžně s těmito aktivitami plánuje Kia prosazovat ještě více udržitelnou výrobu prostřednictvím čistých energií a recyklovatelných materiálů.

Kia vyvíjí snahu o obecné rozšiřování elektromobilů s akumulátorovým pohonem (BEV) a plánuje posilovat svoji globální produktovou řadu uvedením sedmi nových vyhrazených modelů BEV do roku 2027. Tyto nové modely budou zahrnovat různé osobní automobily, SUV a MPV napříč několika segmenty s uplatněním špičkových odvětvových technologií nové podvozkové platformy E-GMP (Electric-Global Modular Platform) skupiny HMG, zajišťující mj. dlouhý dojezd a vysokorychlostní nabíjení.

Kia souběžně vyvíjí řadu nových jednoúčelových vozidel (PBV) pro firemní zákazníky. Tato specializovaná vozidla budou postavena na přizpůsobitelné ‚skateboardové‘ architektuře pro zástavbu stavebnicových karoserií, navržených podle konkrétních potřeb mobility různých firemních a flotilových zákazníků. Jednoúčelová vozidla Kia díky partnerské spolupráci s firmami Canoo a Arrival budou moci nabídnout různé karoserie spojené s integrovanou modulární ‚skateboardovou‘ platformou, uzpůsobenou podle funkčních požadavků konkrétních zákazníků.

Očekává se, že na pozadí rychlého a stabilního růstu e-komerce a služeb sdílení automobilů se poptávka po jednoúčelových vozidlech do roku 2030 zpětinásobí. Na míru upravená jednoúčelová vozidla Kia budou naplňovat potřeby firemních a flotilových zákazníků. Může se jednat např. o vozidla pro služby sdílení automobilů, nízkopodlažní vozidla pro logistické firmy nebo dodávková vozidla.

Změna firemního názvu rovněž znamená proměnu pracovní kultury uvedené organizace. Vysvětluje prezident Song: „Změna firemního názvu a loga není jen kosmetickým vylepšením. Je to znamení toho, že rozšiřujeme naše horizonty a zakládáme nové a nově se rozvíjející oblasti podnikání, které naplňují a přesahují různorodé potřeby našich zákazníků po celém světě. A co je důležitější, tento krok znamená i přizpůsobení naší pracovní kultury na podporu kreativity všech našich zaměstnanců a budování inspirujícího pracovního prostředí.“

Vývoj ekologických služeb mobility

Dalším strategickým cílem v rámci ‚Plánu S‘ je zasazení Kia diverzifikovat vlastní aktivity tak, aby mohla nabízet ekologické služby mobility zaměřené na jízdu elektromobily a autonomními vozidly v nejvýznamnějších městech celého světa.

Kia kromě toho posiluje spolupráci a partnerství s globálními poskytovateli řešení mobility s cílem diverzifikovat služby mobility ve strategických světových regionech. V roce 2018 investovala Kia do firmy Grab, největšího provozovatele služeb taxi na přivolání, rozvozu potravin a platebních řešení v jihovýchodní Asii; a v březnu 2019 pak do indické společnosti Ola, nabízející sdílení jízd, služby taxi na přivolání, taxislužby, rozvoz potravin a další služby mobility.

Kia kromě toho uvádí do života další služby mobility, jako např. joint-venture pro sdílení automobilů s významnou španělskou energetickou firmou Repsol, a to prostřednictvím její značky WiBLE. V rámci služby WiBLE (spuštěné v září 2018) se dnes provozuje 500 elektromobilů Kia Niro Plug-in Hybrid ve volně plynoucím režimu, kdy si uživatelé mohou vozidla volně pronajímat a vracet v rámci dané servisní oblasti. WiBLE je dnes jedním z nejúspěšnějších programů sdílené mobility v Evropě, do nějž se od spuštění zaregistrovalo již přes 130 tisíc členů. V září 2020 byla dále v různých regionech Itálie a Ruska spuštěna nová služba KiaMobility, která urychluje přerod společnosti v poskytovatele řešení mobility. V příštích letech se služba KiaMobility představí i na několika nových trzích.

Již brzy: První vyhrazený elektromobil Kia s akumulátorovým pohonem a nová designová filozofie

V průběhu prvního čtvrtletí 2021 se představí první zástupce nové generace akumulátorových elektromobilů Kia, zhmotňující stále silnější zaměření značky Kia na elektrifikaci. Tento vyhrazený akumulátorový elektromobil, postavený na nové technologii E-GMP, přinese zajímavý design v duchu crossoverů, dojezd čistě na elektřinu přes 500 kilometrů a rychlonabíjení v čase pod 20 minut. Současně půjde o první globální model nesoucí nové logo Kia.

Prostřednictvím stále širší nabídky akumulátorových elektromobilů chce Kia do roku 2025 dosáhnout na světových trzích v kategorii BEV podílu 6,6 %, resp. do roku 2026 prodávat celosvětově na 500 tisíc akumulátorových elektromobilů ročně.

V příštích týdnech Kia dále zveřejní další informace o novém designovém směřování budoucích produktů a služeb této značky, a to prostřednictvím nové designové filozofie odrážející proměnu značky Kia.

Vysvětluje Karim Habib, viceprezident a šéf globálního návrhářského centra Kia: „Chceme, aby naše produkty zprostředkovaly zcela intuitivní a přirozené zkušenosti s potenciálem zlepšovat všední život našich zákazníků. Naším cílem je navrhovat fyzické zkušenosti s naší značkou, jakožto i vytvářet originální, nápadité a zajímavé elektromobily. Ideje našich návrhářů a záměry naší značky nebyly ještě nikdy tak těsně spjaty, přičemž v centru naší pozornosti jako vždy stojí zákazník.“