Pohonné hmoty znovu zlevnily

Analytici zlevnění pohonných hmot v tomto týdnu předpokládali do deseti haléřů za litr, a to kvůli klesající ceně ropy na světových trzích.

Podle analytiků budou ceny pohonných hmot klesat i nadále. "V nejbližším týdnu předpokládáme další mírný pokles cen pohonných hmot o deset až 15 haléřů. Cena ropy Brent se počátkem týdne pohybovala na úrovni 40 dolarů za barel. Nabídka ropy na trhu je stále vysoká a poptávka roste pomaleji oproti předpokladům," uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka je pokles cen pohonných hmot je zapříčiněn špatnou situací v globální ekonomice, která se mimo jiné projevuje klesající poptávkou po ropě. "V posledních dnech však začaly přibývat zprávy o vzniku nových vakcín proti koronaviru, které by měly být k dispozici pro širokou veřejnost do konce letošního roku. To výrazně zlepšilo náladu na trzích, protože se zvýšila naděje na brzké řešení koronavirové krize," doplnil Křeček.

Nejdražší paliva zůstávají v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 28,61 koruny. Za více než 28 korun za litr tankují řidiči Natural 95 ještě ve Středočeském kraji a v kraji Vysočina.

Nafta se v hlavním městě tankuje za 28,21 koruny za litr a nikde jinde v republice její cena nepřekračuje 28 korun za litr. Naopak nejlevnější pohonné hmoty načerpají řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 27,32 Kč. Naftu tam čerpadláři prodávají průměrně za 26,68 Kč/l.