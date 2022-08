Povinné ručení v červenci meziměsíčně zlevnilo

Za tuto částku bylo možné podle Broker Consulting POVIndexu sjednat povinné ručení pro vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, což je typický automobil v českých domácnostech. V červnu byla nejvyšší cena povinného ručení nejvyšší od počátku období měření, tedy od srpna 2019.

Průměrná cena povinného ručení se lišila napříč republikou. V Praze průměr v červenci činil 7513 korun, v menším městě lidé zaplatili průměrně 5946 korun. Experti v následujícím období očekávají návrat k mírnému růstu cen.

Důvodem zdražování bude především nedostatek náhradních dílů, nárůst cen energií a také lidské práce. Ačkoliv je stále růst cen povinného ručení nižší než celková inflace, a to kvůli konkurenčnímu boji pojišťoven, příští rok bude zdražování pokračovat, uvedl produktový specialista portálu Top-Pojištění.cz Ondřej Vacek.

Vyšší ceny zatím podle Vacka pocítili hlavně řidiči do 25 let žijící ve větších městech nad 100.000 obyvatel, kteří vlastní vozidlo s objemem motoru nad 1600 centimetrů krychlových. "Pro ně meziroční zdražení činilo 18,6 procenta. Nejlépe na tom v uplynulém roce byli naopak řidiči ve věku 35 až 50 let s trvalým bydlištěm na vesnici a objemem motoru do 1400 centimetrů krychlových, kde šlo o procenta,“ doplnil.

POVIndex společnost Broker Consulting od svého počátku sleduje vývoj nákladů na povinné ručení pro řidiče bez historie, ať se jedná o nového řidiče nebo o řidiče, který donedávna užíval služební vozidlo. Broker Consulting POVIndex užívá odlišnou metodiku, než například Česká kancelář pojistitelů.

Povinné ručení poskytuje 12 pojišťoven. Většina z nich sazby stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, počtu ujetých kilometrů a dalších kritérií. Pořízení povinného ručení je ze zákona povinné pro všechny majitele vozidel. Musí je mít každý dopravní prostředek, kterému byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz.