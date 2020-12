Šéf VW: Samořízené vozy by se mohly dostat na trh během 10 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Samořízené automobily by se během deseti let měly dostat do fáze, ve které je bude možné uvést na trh. Řekl to šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess v rozhovoru s německým listem WirtschaftsWoche.