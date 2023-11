Volkswagen je nejprodávanějším automobilem v EU, následují Toyota a Renault

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v sobotu přicestovala do Kyjeva na neohlášenou návštěvu, kde má jednat o možném rozšíření Evropské unie. Při svém setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se má zabývat klíčovými otázkami týkajícími se vstupu země do EU. Uvedl to server Ukrajinska pravda.