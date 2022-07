Kolik stojí běžné servisní úkony na autě?

Není servis jako servis

Vyrazit s autem do servisu není jen tak. Většinou si vybíráme, do kterého se vydáme. Vybírat můžeme mezi autorizovanými a neautorizovanými servisy, které se liší specializací na konkrétní značky automobilů i cenou. Výběr není lehký, často tak návštěvu servisu odkládáme. To ale není zrovna ta správná cesta.

Kdy vyrazit do servisu?

Pokud máte nové auto, vaše první cesta do servisu bude s největší pravděpodobností ta na garanční prohlídku. Tu je třeba u nových vozů provádět v intervalu stanoveném výrobcem, abyste nepřišli o záruku na auto. Výrobce také stanoví, co je její součástí.

Víte, že garanční prohlídku byste právě kvůli zachování záruky měli absolvovat u autorizovaného servisu?

U ojetého auta už je to něco jiného, plán údržby by už měl být přece jenom o něco přísnější. Přece jenom už má vozidlo něco za sebou a kdo by chtěl zůstat někde nečekaně viset a řešit třeba i odtah auta?

V každém případě platí, že ideálem je dodržovat pro servisní prohlídky interval 15 000 najetých kilometrů nebo jeden rok podle toho, co nastane dřív. Díky tomu můžete předejít i drahým opravám. Pokud se vám něco nezdá nebo má auto potíže, samozřejmě se do servisu vydejte i mimo tento interval. Co pravidelný servis auta zahrnuje?

Výměna oleje každých 15 000 km, u zatěžovaných vozidel každých 10 000 km. Pravidelná výměna oleje je důležitá pro správnou funkčnost motoru a jeho maximální životnost.

Pravidelná údržba kol a pneumatik, která zahrnuje kontrolu vyváženosti kol, stavu disku, správného tlaku v pneumatice a stavu a hloubky jejího dezénu.

Diagnostika řídících jednotek, díky které se dá už v počátku odhalit možná závada, která vyžaduje nápravu.

Kontrola brzd a případná výměna brzdových destiček, aby nedošlo k jejich úplnému opotřebení, což by vedlo k vzniku dalších, zbytečných, závad.

Kontrola a servis klimatizace, pokud ji v autě máte. Zanedbání její údržby by mohlo vést k poškození kompresoru. Každý rok se kontroluje olej a chladiva, jednou za dva nebo tři roky se mění i filtr s vysoušečem a kontroluje se těsnost systému. Čistí se také výparník.

Proč dát přednost autorizovanému servisu?

U autorizovaného servisu máte jistotu, že se o auto, ať už jde o nové nebo ojeté auto, postarají technici, kteří jsou na něj proškoleni, mají k dispozici potřebné vybavení a náhradní díly. Sice se může zdát, že je autorizovaný servis dražší než ten neautorizovaný, ve výsledku ale můžete i ušetřit.

V neautorizovaném servisu se klidně může stát, že budou muset kontaktovat kolegy z autorizovaného servisu, což stojí peníze i čas navíc.

Mechanici z autorizovaného servisu také pravidelně absolvují školení od výrobce, používají speciální „nářadí“, diagnostiku a také nejnovější přístroje.