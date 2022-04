Lyžařská sezóna se chýlí ke konci. Češi si užívají poslední dny na horách

SkiResort Černá hora-Pec nabídl o víkendu devět kilometrů sjezdovek. Na hory tam vyrazilo téměř 2000 lidí. "Návštěvnost určitě ovlivnilo počasí, které bylo dost proměnlivé a větrné," uvedla mluvčí skicentra Zina Plchová.

Na Černé hoře byla v provozu kabinková lanovka pro pěší a běžkaře. V dalších dnech bude fungovat areál v Peci pod Sněžkou, kde bude od pondělí otevřeno zhruba osm kilometrů sjezdovek.

"Běžkaři mohou vyrazit na tratě nad Pecí, které jsou stále velmi dobře upravené. Lyžařská sezona v Peci končí na Velikonoční pondělí. Do té doby se lyžuje za zvýhodněné ceny. Kabinková lanovka je od pondělí do středy mimo provoz. Od čtvrtka do pondělí bude v provozu denně," dodala Plchová.

Ve Špindlerově Mlýně byl v provozu areál Svatý Petr se svahy na severní stranu, kde sníh vydrží déle. Šestisedačková lanovka Pláně bude jezdit do Velikonočního pondělí. Provoz Hromovky o Velikonocích provozovatel upřesní podle počasí.

Na hřebenech Krkonoš je kolem 80 až 120 centimetrů sněhu a pokrývá ho ledová krusta. Na ni napadlo během 48 hodin 15 centimetrů sněhu. Malé a střední laviny, které se mohou uvolnit, se většinou zastaví na svahu. Platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice.