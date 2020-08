Cestovky zrušení testů do Řecka vítají

Země by však neměly jednat při zavádění nových opatření unáhleně. Tato rozhodnutí mají na cestovní ruch, který je koronavirovou krizi už tak dost zasažen, další nepříjemný dopad. ČTK to dnes řekli zástupci cestovních kanceláří.

Řecko na začátku týdne oznámilo, že kvůli růstu počtu nakažených koronavirem, se budou muset občané ČR a dalších vybraných zemí od pondělí 17. srpna prokazovat negativním testem na covid-19, který nesmí být starší než 72 hodin. Podle premiéra Babiše Řecko své nařízení přehodnotilo. "Premiér uznal naše argumenty a psal mi, že to (zrušení restrikce) ohlásí dnes. Takže nic nebude od pondělí potřeba," řekl dnes ČTK Babiš.

"Musíme si řídit platnou vyhláškou. Jsme ve spojení s našimi řeckými partnery. Dokud ale nebude původní vyhláška řecké strany zrušena, nic se pro nás nemění. Samozřejmě doufáme, že opatření pro české občany přestane ještě dnes platit," uvedla mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Informace o zrušení povinných testů do Řecka, pokud se podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného potvrdí, bude dobrou zprávou. Unáhlené a nekonzultované rozhodnutí řeckých úřadů ale podle něj na několik dní nezjistilo Čechy mířící do Řecka. "Pro české turisty, kteří již mají koupenou dovolenou, i ti, kteří ji teprve plánují, jsou tyto změny velmi nepříjemné. A to samozřejmě významně ztěžuje i naši práci a bude to mít na letos již tak dost zkoušený cestovní ruch další nepříjemný dopad - to by si měly jednotlivé země uvědomit, než se pustí do unáhlených a s dalšími zeměmi nekoordinovaných rozhodnutí," uvedl.

Podle obchodního ředitele a mluvčího CK Exim Tours Petra Kostky byl tento týden extrémní. "Naše call centrum bylo zahlceno dotazy k povinnému testování. Zrušení původního rozhodnutí Řecka vítáme," řekl. Každá komplikace, která při cestování ubude, je podle něj pozitivní.

"Změnu stanoviska řecké vlády pochopitelně vítáme. Klientům jsme sice dali jistotu, že na ně povinné testy nijak finančně nedopadnou, protože jim je proplatíme, teď ale navíc odpadnou i organizační starosti s objednáváním se na testy. Řecko patří k nejoblíbenějším destinacím našich klientů a ani poslední dny na tom nic nezměnily," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Nejen Fischer, ale i další CK se rozhodly, že klientům povinné testy uhradí. Stejně se k novému opatření řecké strany postavila CK Exim Tours. První tuto informaci oznámila CK Alexandria. Další CK zavedly akci na slevu ve výši ceny testů při koupi nového zájezdu do Řecka, CK Blue Style klientům, kteří již cestu koupili, chtěla do částky 1750 korun vystavovat dárkový poukaz.

Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi vyrážejí. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 407.000 Čechů. Letos CK odhadovaly, že v souvislosti s koronavirem by tam dovolenou mohlo strávit do 40 procent lidí ve srovnání s loňskem.