Češi už myslí na letní dovolenou. Uplatňují poukazy, trendem jsou Egypt a Tunisko

Na nákup letní dovolené z nabídky first minute využilo 67 procent lidí poukaz za zrušený zájezd, třetinu zákazníků tvoří noví klienti. Nejvíce lidí se chystá vyrazit do Egypta, a to 48 procent, na druhém místě je Tunisko, kam chce letět pětina lidí.