Tunisko může Čechům nahradit zájezdy do Egypta a Turecka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zájezdy do Tuniska mohou podle cestovních kanceláří částečně nahradit zatím nedostupný Egypt a Turecko. Dovolená v Tunisku je vyhledávána především Čechy, kteří chtějí dovolenou strávit v resortu, užít si hotelových služeb a nabídky all inclusive. ČTK to řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež a zástupci CK. Exim Tours i Fischer zařadí pobyty do nabídky v krátké době, klienti budou moci do Tuniska odlétat od poloviny srpna, uvedli mluvčí CK.