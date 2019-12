"Krabice" místo hotelového pokoje? V Evropě se rozmáhá nový trend

"Je to novinka ve futuristickém stylu, člověk v podstatě spí v krabici," řekl jednatřicetiletý Chorvat Dragan Kupresanin, který si přenocování v hotelu Ostelzzz v jedné klidné ulici v centru Milána vyzkoušel. "Líbilo se mi to. Hodně lidí se vyhýbá hostelům kvůli nedostatku soukromí, ale tady je to v pohodě," dodal.

A few days ago I stayed at the 1st capsule hostel in Italy: Ostelzzz Milano. Such a wonderful experience!#ostelzzz #travelblogger #milan pic.twitter.com/jEs7kJ9uDr — Penny Protopapa (@PenInWanderland) June 16, 2019

Ve standardním pokoji je na sebe nalepených osm kabin s postelí širokou 90 centimetrů a dlouhou dva metry. K dispozici je polštář a peřina, dvě zásuvky, prostor pro zavazadlo a noční stolek. Toaleta a sprchy jsou společné. Ceny se pohybují od 19 eur (480 Kč) se snídaní po 150 eur (3800 Kč) během milánského týdne designu.

Koncept se zrodil v Japonsku v 80. letech jako nouzové ubytování pro takzvané "salarymeny", tedy úředníky a zaměstnance velkých podniků, kteří pracují dlouho do noci a pak popíjejí v barech, a pro nešťastníky, kterým ujel poslední vlak.

V posledních letech začaly hotely s mikropokoji vyrůstat i jinde, nejprve v okolí letišť, jako například v Paříži, Moskvě nebo v Bangkoku. Následně pronikly i do center měst, třeba v Singapuru, Soulu či Bombaji. V Evropě jsou mimo letiště ale ještě vzácné, lze na ně kromě Milána a Barcelony natrefit ještě v Amsterodamu nebo Lucernu.

Podle blogerky Agnese Sabatiniové, jež píše o cestování, je "jediným negativem kabinového hotelu klaustrofobický pocit, kterým mohou trpět někteří hosté". Jinak ale mají mikropokoje hned tři výhody: poskytují dostatek soukromí, jsou laciné a centrum je na dosah ruky.

"Stísněné prostory nedělají mladým lidem potíže. Jediné, co požadují, je technologie: automatický check-in a zásuvky pro nabíjení jejich elektronických přístrojů," uvedla Sabatiniová, autorka blogu I’ll B right back.