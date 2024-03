4 podivuhodné evropské stavby, které v průvodcích nenajdete

Lázně Liquidrom (Berlín, Německo)

V Berlíně je spousta „cool“ míst – ať už spojených s historií nebo takových, která bychom mohli nazvat hipsterskými. A právě v srdci čtvrti Kreuzberg, mekce všech hipsterů, stojí lázně Liquidrom. Už sama budova vypadá jako z nějakého sci-fi filmu a docela snadno byste řekli, že jde o startující vesmírnou loď. Ve skutečnosti jde ale o lázně se saunami a bazénem. Interiér je možná ještě zajímavější než exteriér a i ten připomíná vnitřek vesmírného plavidla. Navíc se tu konají večery s hudbou a DJs, takže se můžete vznášet v bazénu mezi barevnými koulemi s drinkem v ruce a to za poslechu techna, electra nebo deep housu.

Hrad Kelburn (Largs, Skotsko)

Skotsko je právem vnímané jako nejdrsnější země Spojeného království. Leží na severu ostrova a divoká příroda tam už tisíce let odolává silným vichrům a proměnlivému počasí. Skotsko je plné hradů a pevností, které tam vznikaly od 11. století – jeden hrad mezi nimi ale přece jen vyniká. Jde o Kelburn , jenž se na první pohled vymyká tradiční představě o středověké stavbě. Při opravě fasády se totiž jeho majitelé rozhodli pro odvážný krok a nechali zdi pomalovat čtyři vybrané street artisty z Brazílie. A nečekané spojení historie a moderního graffiti překvapivě funguje! Díky tomuto „refreshi“ navíc přibylo návštěvníků, pro které je na hradě a v jeho okolí přichystaná bohatá nabídka různých doprovodných akcí. V tomto panství se můžete ubytovat buď v kempu u jezera nebo v luxusních jurtách, pokud místo stanu preferujete pohodlí postele .

Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaitzeta (Navarra, Španělsko)

Tohle místo je trochu z ruky, protože není blízko žádného velkého města. Ale pokud milujete přírodu a náhodou se ocitnete ve Španělsku poblíž francouzské hranice, neměla by vám uniknout tahle památka . Jde o zbrojní továrnu postavenou v roce 1874. O sto let později ji ale natrvalo uzavřeli a od té doby je opuštěná. Stavba sama není tak zajímavá jako spíš to, co s ní za 50 let udělala příroda. Zatímco zdivo se pomalu bortí, bujná vegetace čile roste a prorůstá všude tam, kde dokáže. Dnes už jsou bohužel určité části kvůli bezpečnosti návštěvníků uzavřené, ale není to tak dávno, kdy v komplexu člověk mohl bloudit a procházet i ta nejskrytější zákoutí. Právě tady si uvědomíte, jak jsme my, lidé, malí – a jak mocná je příroda.

Ostrov na Muru (Štýrský Hradec, Rakousko)

Obecně je Štýrský Hradec (německy Graz) poměrně přehlížená destinace na to, jak nádherné a zajímavé město to je. Centrum tohoto druhého největšího rakouského města je zapsané v seznamu UNESCO. Najdete tu moderní Dům umění, který je přezdívaný „přátelský mimozemšťan“. Zámecký vrch Schlossberg je v Guinessově rekordů jako nejhůř dobyvatelná pevnost. Dostanete se na něj buď pekelně prudkou lanovkou, nebo přes „válečnou cestu“, neboli 260 schodů položených během první světové války. Co ale vážně jinde nenajdete, je umělý plující ostrov od newyorského umělce Vita Acconciho. Na „Murinselu“ je kavárna, dětské hřiště a amfiteátr. Večer jsou stavba a k ní přilehlé lávky nádherně osvícené a pohled na ně a hory v pozadí rozhodně stojí za to.