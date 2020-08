Většina hotelů v Tunisku je otevřená, turisté ale chybí. Plní je hlavně místní

Stěžejním evropským trhem pro Tunisko je Francie, která tvoří kolem 32 procent turistů z Evropy. Nezanedbatelné místo mají i Češi, kterých loni do země přicestovalo 109.000. ČTK to řekl tuniský ministr cestovního ruchu Mohamed Ali Toumi.

Určit letos přesný počet ubytovacích zařízení, která fungují, je podle Toumiho složité. Některá fungují jen částečně, otevřela například restauraci, ale ubytovací část nechala mimo provoz. Poptávka v hotelích roste hlavně od čtvrtka do neděle, kdy se na prodloužené víkendy vydávají Tunisané, řekl Toumi. Podle vládního nařízení mohou všechna ubytování zaplnit jen polovinu své kapacity.

Loni Tunisko podle ministra navštívilo přes devět milionů turistů. Tradičně největší podíl patří Alžířanům, kteří s Tuniskem sousedí. Loni jich podle tuniských statistik zemi navštívilo zhruba 2,6 milionu. Evropskému žebříčku jednoznačně vévodí Francie, ze které do Tuniska loni přijelo kolem 900.000 turistů. Češi jsou pro Tunisko z Evropanů podle Toumiho na pátém či šestém místě. "Jsou velmi důležitou klientelou. Mají zájem především o lázeňské produkty, ale začínají poptávat i další služby, například z oblasti kultury," řekl.

České cestovní kanceláře obnovily lety do Tuniska v sobotu. Češi, kteří do země přijedou v rámci organizované turistiky se nemusejí prokazovat negativním testem na covid-19. Za tento víkend letecká společnost Smartwings vypraví podle své mluvčí Vladimíry Dufkové do Tuniska z České republiky pět letů. Jeden do pobřežního města Monastir a po dvou do Enfídy a na ostrov Džerba. Poté má do severoafrické země naplánováno 13 charterových letů týdně - 12 z Prahy a jeden z Brna.

Česká republika zařadila Tunisko na seznam bezpečných zemí 3. srpna. V souvislosti s tímto rozhodnutím začaly české cestovní kanceláře zájezdy prodávat hned po oznámení informace, tedy na konci července. Cestovní agentura Invia podle mluvčí Andrey Řezníčkové prodala za první dny vyšší stovky zájezdů od 13 cestovních kanceláří. Poptávka podle ní nadále roste.

"Tunisko dlouhodobě patří mezi oblíbené destinace, a vždy mělo nezanedbatelný podíl na počtu prodaných zájezdů. Ve srovnání s jinými destinacemi, které aktuálně máme v nabídce, jako je Řecko a Bulharsko, je zájem ze strany klientů o Tunisko srovnatelný, ne-li dokonce větší," uvedla mluvčí CK Blue Style Jana Ondrejechová. Vysokou poptávku po Tunisku hlásí také CK Exim Tours. "Tunisko velmi pozitivně ovlivnilo stav nabídek. Je to destinace, která má skvěle vybavené hotely a komplexy s bazény, tobogány a all inclusive za rozumné ceny, a může částečně prozatím nahradit Egypt a Turecko," řekl obchodní ředitel a mluvčí CK Petr Kostka.

Evropská unie zařadila zemi mezi bezpečné destinace na konci června. Podle Kateřiny Duškové z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch začaly po pandemii do Tuniska z Evropy kromě Francouzů a Čechů cestovat také Belgičané, lety obnovilo i Lucembursko. Z Polska první turisté odletěli ve čtvrtek, řekla ČTK.