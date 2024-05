Návrh dohody o příměří má tři fáze, tvrdí Hamás

Hajjá prozradil, že druhá fáze dohody předpokládá úplné stažení izraelské armády z Pásma Gazy. S návrhem dohody, kterou představili zprostředkovatelé z Kataru a Egyptu, v pondělí souhlasil politický vůdce Hamásu Ismáíl Haníja. Nejmenovaný izraelský představitel naznačil, že tento " zmírněný " návrh je pro Izrael nepřijatelný.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari řekl, že všechny návrhy jednání o propuštění rukojmí zadržovaných v Gaze se zkoumají s plnou vážností a souběžně pokračují operace izraelské armády na územích kontrolovaných Hamásem.

O souhlasu Hamásu s návrhem dohody o příměří budou Spojené státy v nejbližších hodinách jednat se spojenci na Blízkém východě, informoval mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí Matthew Miller.

Hamas souhlasil s návrhem na příměří v Pásmu Gazy poté, co izraelská armáda v pondělí ráno vyzvala desetitisíce Palestinců ve městě Rafah, aby se dočasně přesunuli do Izraelem vyhlášené rozšířené humanitární zóny. Média to označila za možnou přípravu na dlouho očekávanou invazi do Rafahu, který Izrael považuje za poslední baštu hnutí Hamás v Pásmu Gazy.