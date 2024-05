OSN: Evakuace Rafahu je nehumánní. Utrpení v Pásmu Gazy už je neúnosné

"Obyvatele Pásma Gazy nadále trápí bomby, nemoci a dokonce hladomor. A dnes jim bylo oznámeno, že se znovu musí přemístit, zatímco izraelské vojenské operace v Rafahu rostou. Je to nehumánní. Porušuje to základní principy mezinárodního humanitárního práva a lidských práv , jejichž primárním účelem je efektivní ochrana civilního obyvatelstva," uvedl Türk v prohlášení.

Politický vůdce Hamásu Ismáíl Haníja v pondělí souhlasil se "zmírněným" návrhem Egypta a Kataru na příměří v Pásmu Gazy. Tento návrh je však pro Izrael nepřijatelný, prohlásil pod podmínkou anonymity jeden z izraelských představitelů. Předpokládá, že jde o úskok Hamásu s cílem vylíčit Izrael jako stranu odmítající dohodu. Detaily návrhu dohody o příměří bezprostředně nezveřejnily.

Izraelská armáda vyzvala desetitisíce Palestinců ve východní části Rafahu, aby se dočasně přesunuli do vyhlášené humanitární zóny v oblasti uprchlického tábora al-Mawásí a města Chán Júnis. Tato akce byla interpretována médii jako možná příprava na dlouho očekávanou ofenzívu v Rafahu, který je považován za poslední baštu Hamasu.

Televize al-Aksá spojená s Hamásem informovala o náletech izraelské armády v oblastech kolem čtvrtí Rafahu, kde byla nařízena evakuace. Tyto zprávy zatím nebylo možné nezávisle ověřit.

V neděli izraelský ministr obrany Joav Galant uvedl, že Izrael "v blízké budoucnosti“ zahájí vojenské operace v Rafahu a v dalších částech Pásma Gazy. Izrael v minulém týdnu seznámil představitele americké vlády s plánem na evakuaci civilistů, uvedla agentura AP s odvoláním na své zdroje.

Bidenova vláda varovala Izrael před možnými důsledky, pokud operaci provede bez plánu ochrany civilistů. "Bez takového plánu nemůžeme podpořit velkou vojenskou operaci v Rafáhu, protože škody, které by způsobila, by byly nad rámec toho, co je přijatelné," řekl šéf americké diplomacie Antony Blinken v pátek.

Do Rafahu se během předchozích bojů uchýlilo asi půldruhého milionu Palestinců z dalších částí Pásma Gazy. Město navíc představuje klíčový uzel pro dopravu humanitární pomoci do palestinské enklávy na pobřeží Středozemního moře.

Američtí představitelé, které citovala agentura AP, dodali, že plán evakuace zatím nemá konečnou podobu. Obě strany se dohodly na dalších rozhovorech k celé věci.

Světová zdravotnická organizace (WHO) má připravený nouzový plán pro případ izraelské pozemní operace ve městě Rafah v Pásmu Gazy, ale přesto nebude možné zabránit výraznému zvýšení počtu obětí. V pátek to prohlásil zástupce WHO pro palestinská území Rik Peeperkorn, informuje agentura Reuters.

"Opravdu chci zdůraznit, že tento nouzový plán je pouze náplastí. V žádném případě nezabrání předpokládanému prudkému nárůstu počtu úmrtí a případů onemocnění, které přinese tato vojenská operace," prohlásil Peeperkorn na tiskové konferenci v Ženevě.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prohlásil, že ofenzíva proti městu Rafah se rozjede bez ohledu na to, zda palestinské hnutí Hamás přijme nebo nepřijme návrh příměří zprostředkovaný Spojenými státy a Egyptem.