Černochová: Obrana chystá na pomoc Ukrajině vojenský zdravotní materiál

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo obrany chystá na pomoc Ukrajině vojenský zdravotní materiál. Poslán by měl být na Ukrajinu tento týden, řekla dnes ministryně obrany Jana Černochová (ODS) Českému rozhlasu. Dar v podobě munice či zbraní podle ní nabízí i čeští zbrojaři, formálně by musel jít přes ministerstvo obrany. Česko do země poslalo dva vlaky s vojenskou pomocí, druhý vlak podle informací ČTK na místo předání dorazil v dopoledních hodinách.