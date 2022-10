Češi darovali 30 milionů na nákup tanku pro Ukrajinu

Sbírka na tank začala na počátku září, cílem bylo vybrat 30 milionů korun. Podle organizátorů je Česká republika první zemí, kde se lidé složili na tank, aby ho poslali proti armádě ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Tank dostal jméno Tomáš, odkazující pochopitelně k prvnímu prezidentovi Československa," uvedl za projekt Dárek pro Putina Martin Ondráček. Nákup tanku organizátoři projektu konzultovali s ukrajinskou armádou, jeho dodání a transport zajistí české ministerstvo obrany. Jde o modernizovaný sovětský tank T-72, který lépe než běžná verze chrání posádku a je určený k ničení tanků a obrněných vozidel, živé síly a nízko letících cílů protivníka.

Kampaň Dárek pro Putina se nyní zaměří na výběr peněz na nákup munice. "A co bude dál? Munice! Munice do tanků, raketometů, houfnic a děl," uvedli organizátoři. Na svém webu napsali, že intenzita palby v některých úsecích rusko-ukrajinské fronty se v určitých fázích množstvím spotřebované munice přibližuje největším bitvám druhé světové války. Požadavek na její zakoupení byl konzultován přímo se zástupci Ukrajiny. Pořídit plánují tankové náboje pro T-72, rakety do raketometů RM-70 Vampire 4D nebo dělostřeleckou a minometnou munici.

Projekt Dárek pro Putina vyhlásil na začátku května podnikatel Dalibor Dědek. Za vybrané peníze nakupuje vojenský materiál ministerstvo obrany u českých výrobců a dodavatelů podle požadavků ukrajinské armády. Na účet ukrajinského velvyslanectví v Praze dosud ze sbírky putovalo víc než 213 milionů korun.