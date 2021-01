Navzdory zákazu vycházení byl Silvestr divoký. Zaměstnávali nás opilí řidiči i útěky od nehod, říká policista

Ráno na něj čekala manželka, aby mu po náročné směně popřála vše nejlepší k novému roku. Dopravní policista Josef Domas své ženě unaveným hlasem líčil, jak se během služby, která započala ve starém a skončila v novém roce, téměř nezastavil. „Vysílačka se ozvala v osm hodin večer a do třetí ranní neutichla. Měli jsme spoustu výjezdů, byla to divočina.“

Když jel praporčík, který u policejního sboru slouží patnáctým rokem, na silvestrovskou směnu, netušil, kolik práce jej s kolegy čeká. „Předpokládal jsem, že když je kvůli koronavirové pandemii vyhlášený zákaz vycházení, tak bude klid. Bohužel do ulic vyrazili lidé, kteří v nich neměli co dělat. Mám hlavně na mysli opilé řidiče za volantem.“

Domas sloužil čtvrtý Silvestr po sobě. „Letošní byl oproti jiným atypický. Nešlo o klasickou službu, kdy občas napomenete rozjařené lidi v náladě, kteří se taxíkem přemisťují z jednoho baru do druhého. Naopak, všude panovalo nezvyklé ticho ani petardy nebyly příliš slyšet. Bohužel ale na přelomu současného roku přibylo velké množství dopravních nehod.“

S kolegou ve 3:55 hodin mířil k další havárii. Na místě však nikoho z bouraného vozu nenašli. „U nehody byla pouze svědkyně, která nám jen oznámila, že všichni z auta utekli do tmy. A bohužel i od kolegů vím, že letos od karambolů prchalo množství šoférů. Shodli jsme se, že tak divokou směnu jsme na Silvestra ještě nezažili. Vše jsme ale i ve spolupráci s Městskou policií nakonec zvládli, “ přiznává pro EuroZprávy.cz.

Předseda základní organizace Unie bezpečnostních složek v Domažlicích se pozastavuje nad statistikou, která říká, že od roku 1961 zemřelo za loňský rok na tuzemských silnicích nejméně obětí při dopravních nehodách. „Samozřejmě, že zmíněná zpráva mě jako dopravního policistu těší, ale myslet si, že nám ubyla práce, je velký omyl. Podle našich podkladů jsme zjistili, že oproti roku 2019 bylo hlášeno v průměru jen o třináct velkých nehod méně. A když si uvědomíte, že se na jaře kvůli koronavirové karanténě téměř nejezdilo, tak nejde o žádnou ohromující bilanci,“ upozorňuje.

I ve sboru slouží normální lidé s běžnými starostmi

Muž zákona přiznává, že pandemie začíná oslabovat dopravní inspektorát v Domažlicích, na němž slouží. Sám už onemocnění covidem-19 před více než měsícem prodělal. „Nyní s koronavirem marodí kolega, druhý je v karanténě a další nám před Silvestrem oznámil, že si zlomil ruku. Jakmile nám ubudou dva policisté, jsme v problémech. Nám ale chybí už tři lidé, a tak situace je kritická. Ruší se tedy dovolené a služby jsou častější. S tím se ale u sboru musí počítat,“ nepanikaří.

Domas je přesvědčený, že vše na oddělení zvládnou, neboť všechny pojí kamarádský vztah. „A skvělé je, že máme i ohleduplného šéfa, který sváteční služby rozděluje citlivě. Kdo má malé děti jako já, neslouží o Vánocích, naopak otcové starších potomků si zase užijí s blízkými Silvestra. Proto pravidelně sloužím na přelomu roku.“

Když si s kolegy na služebně připíjel na nový rok 2021, měl dvě přání. „Toužím, aby koronavirová pandemie už skončila a život se vrátil do normálního režimu.“ Další jeho prosbou je, aby se zlepšil vztah veřejnosti k policii. „Ano, jsme represivní složkou, ale naším jediným smyslem není, abychom lidi jen sankcionovali a postihovali. Jsme zde v první řadě proto, abychom mnohým pomohli v tíživé situaci a ochránili jejich zdraví i majetek. A také bych byl rád, aby si populace uvědomila, že ve sboru slouží normální lidé, kteří mají běžné starosti.“

Dopravní policista přiznává, že s kolegy mají obavy z koronaviru. „Na oddělení máme třeba kolegy, kterým je přes padesát let a pokud by covidem-19 onemocněli, nemuseli by mít lehký průběh. Nejsou to jen policisté, ale i naši dobří kamarádi, přátelé, milující otcové od rodin a manželé.“ Josefa Domase nyní trápí, že se nemůže vidět s prarodiči, kterým je přes osmdesát let. „Jsou nejrizikovější skupinou, a tak si jen voláme. Přes svátky jsme se osobně vůbec neviděli, a tak mně moc chybí,“ říká a ukazuje, že i policisty souží běžné starosti, které trápí jejich duši.

S návštěvou se pozvolna loučí a přátelsky pronese. „Hlavně, ať všichni letos dorazí do cíle bez nehody a uvědomí si, že alkohol za volant nepatří. Neustále totiž vidím, jaké tragédie umí způsobit. Přeji si, ať se všichni ve zdraví dožijí dalších svátků a vůbec nebude vadit, když my dopravní policisté, nebudeme mít tolik práce,“ říká závěrem Josef Domas.