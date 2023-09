Babiš opět blokoval Sněmovnu. O úpravách programu se jednalo více než šest hodin

Podle prezidenta Vladimira Putina se do ruské armády údajně za poslední rok přihlásilo více než půl milionu lidí s cílem zapojit se do bojů na Ukrajině. Tento počet zahrnuje jak vojáky z povolání, tak dobrovolníky. Podle médií to Putin uvedl na ekonomickém fóru ve Vladivostoku.