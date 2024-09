Část Ostravy se evakuuje. V Opavě hrozí, že se protrhne hráz

V sobotu ráno ve věku 89 let zemřela ve Francii Věra Kunderová, manželka slavného spisovatele Milana Kundery. O jejím odchodu informovala Anna Mrázová, tisková mluvčí Moravské zemské knihovny, kde Kunderová v posledním roce aktivně působila. Ještě v posledních týdnech života pomáhala s překlady manželových děl do češtiny, bylo 89 let.