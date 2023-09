ČEPS koupila NET4GAS, který provozuje plynovody na českém území

V minulosti přepravovala soustava společnosti NET4GAS okolo 45 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně, z toho cca 8 miliard pro domácí spotřebu. Firma provozuje téměř 4 000 km plynovodů, tři hraniční předávací stanice (na Slovensko, do Německa a Polska), pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu.

"Sjednaná kupní cena je složena ze dvou částí – první část ve výši 3 mld. Kč bude uhrazena při dokončení transakce. Druhou část ČEPS zaplatí v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů NET4GAS ve dvou splátkách, a to do výše maximálně 2 mld. Kč. Transakce bude hrazena z vlastních zdrojů společnosti," uvedl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

"Že je smluvená kupní cena spravedlivá, jsme si nechali potvrdit třemi znaleckými posudky," říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. "Energetika může být i zneužívána jako zbraň. Za společnost NET4GAS není náhrada, jestliže chceme do České republiky dovážet plyn a zajistit energetickou bezpečnost naší země. To je důvod, proč jsme se k této transakci rozhodli," dodal.

Soustava NET4GAS bude hrát významnou roli při přechodu na nízkoemisní energetické zdroje v následujících letech, kdy dojde k odklonu od uhlí a zvýšení spotřeby plynu z důvodu výstavby paroplynových elektráren. Navíc by přepravní soustava společnosti NET4GAS měla být důležitou součástí vodíkového koridoru, plánovaného pro přepravu až 16 miliard metrů krychlových vodíku ročně z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku do Německa. Společnost NET4GAS má navíc možnost získat finanční příspěvek na investice do projektu z Evropské komise. V tomto úsilí má podporu i Ministerstva průmyslu a obchodu.

V roce 2024 skončí smlouva o tranzitu plynu z Ruska přes Ukrajinu. Pokud nebude obnovena, mohly by státy jako Slovensko, Rakousko a Maďarsko obstarávat dodávky plynu přes Českou republiku. "Vzhledem k proměně, kterou prochází evropská energetika, je důležité, aby stát měl možnost podporovat průběh nutných změn a realizaci nových projektů. NET4GAS zajišťuje mezinárodní tranzit, tedy přepravu plynu pro zákazníky přes Českou republiku a do ní. Proto je pro nás tato infrastruktura tak klíčová," podotkl ministr Síkela s tím, že nákup NET4GAS je investice do energetické bezpečnosti České republiky, investice, která pomůže dalšímu rozvoji české energetiky.

Koupě firmy NET4GAS je dalším krokem ke zvýšení energetické nezávislosti České republiky. Již v minulosti stát ve spolupráci se společností ČEZ získal kapacitu v LNG terminálu v Nizozemsku, která pokryje až 40 % roční spotřeby plynu. Kromě toho stát prostřednictvím ČEPS zakoupil šest plynových zásobníků, které pokryjí přibližně 45 % spotřeby plynu během zimního období