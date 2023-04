Černochová dnes jednala s moldavským ministrem o bezpečnostní situaci

V dotačním programu na opravy místních komunikací a veřejných budov v malých a středních obcích je pro letošní rok připraveno téměř 2,4 miliardy korun. Peníze by měly směřovat přednostně do hospodářsky a sociálně ohrožených území, ale o podporu mohou žádat obce z celé České republiky. Novinkou je, že případné formální nedostatky budou mít obce možnost na výzvu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) opravit. MMR to dnes oznámilo na svém webu.