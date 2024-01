Česko stvrdilo nákup amerických stíhaček F-35. První vzlétnou za sedm let

Černochová a Sabet podepsali Memorandum o porozumění mezi vládou ČR a USA i za přítomnosti náčelníka armádního generálního štábu generálporučíka Karla Řehky. Nákup stíhaček odsouhlasila česká vláda loni v září, do konce března pak měla běžet lhůta na splnění dalších náležitostí v rámci projektu.

Součástí kontraktu je například domluvená průmyslová spolupráce. Připraveno je 11 projektů se společností Lockheed Martin a tři projekty s firmou Pratt&Whitney za více než 15 miliard korun. Zapojí se do nich 13 českých podniků a univerzit v oblastech výroby komponent, výzkumu a vývoje, pilotního výcviku a údržby, servisu a oprav.

Podpis zkomplikovaly aktuální zdravotní potíže amerického ministra obrany Lloyda Austina, který absolvoval operaci kvůli rakovině prostaty. K uzavření memoranda proto nakonec došlo v Praze.

"Slíbila jsem, že smlouva na americké letouny F-35 bude uzavřena nejpozději do konce března a dnes jsem tento slib splnila. Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry. Do éry, kdy se nejenom vojáky, ale už i moderní technikou, řadíme do první ligy evropských členů NATO. Stroje 5. generace jsou totiž páteřním letounem Severoatlantické aliance. Jejich pořízením navíc dojde ke zvýšení bojeschopnosti české armády," uvedla ministryně Černochová.

"Systém F-35 je jediný, s nímž můžeme obstát na bojištích budoucnosti a který zároveň bude zárukou, že se v případě potřeby dokážeme společně s našimi spojenci efektivně bránit vnější agresi," doplnil ji náčelník Řehka.

Česko si první stíhačky převezme v roce 2031, celý pořizovací proces bude trvat jedenáct let. Aktuálně se pracuje na implementačním plánu, který definuje způsob zavedení systému F-35 do prostředí české armády.

Její piloti budou až do roku 2035, kdy se očekává plné nasazení amerických strojů, létat na švédských Gripenech. Momentálně probíhají jednání o provozování těchto letounů se švédskou stranou.