Co bude s důchody? Ministerstvo předloží návrh v září, bez penzí pro náročné profese

Vláda představila svůj plán důchodové reformy 11. května. Tato větší novela má upravit důchodový věk, výpočet nových penzí, garantovaný důchod a i dřívější penze pro náročné profese. Novela, která zpomaluje tempo valorizace penzí a zpřísňuje pravidla předčasných důchodů, bude nyní projednávána Senátem. Opozice k těmto změnám zaujímá negativní stanovisko.

"Dodržujeme termíny. Děláme všechny kroky, aby návrh byl v září poslán do meziresortního připomínkového řízení a vláda ho mohla projednat do konce roku," řekl Jurečka. Ohledně úpravy dřívějších penzí pro náročné profese však dodal, že na jejím nastavení se stále pracuje a nedá se stihnout do září.

"Správné nastavení náročných profesí není jednoduché. To vyžaduje minimálně čtyři měsíce. Je pravděpodobné, že se tento návrh bude upravovat a legislativně doplňovat při jednání vlády nebo ve druhém čtení ve Sněmovně. Nemáme dostatek času na to, abychom tuto část měli připravenou pro zářijový návrh. Nechceme však brzdit celý proces a čekat na přesnou definici náročných profesí. To by zpozdilo celý postup," vysvětlil.

Plány vlády zahrnují nastavení penzijního věku podle očekávané doby dožití pro osoby starší 50 let. Nové důchody by měly být mírně nižší než současné, a lidé by si měli na své penze naspořit. Garantovaná penze by měla být 20 % průměrné mzdy místo současných 10 %. Páry by mohly mít společný výpočet pro výši penze.

Za mateřství, péči o blízké a další zohlední fiktivní odvody z průměrné mzdy. Většina opatření by měla být zavedena od roku 2025. Upravená pravidla valorizace penzí a předčasných důchodů by měla začít platit od příštího roku a změny u živnostníků a dohodářů pravděpodobně od pololetí 2024. Ministr Jurečka také uvedl, že se může ještě "doladit" návrh spoření na stáří, kdy by peníze byly vypláceny postupně v pravidelných splátkách.