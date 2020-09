Brno v listopadu zavede tři nové oblasti rezidentního parkování

Radní dnes schválili poslední kroky, které jsou nutné k zavedení parkování v daných oblastech. Pro letošní rok muselo město podle Kratochvíla harmonogram mírně upravit. "I do realizace rezidentního parkování totiž na jaře zasáhl nouzový stav a s ním spojená omezení. Poslední tři oblasti, které letos plánujeme přidat podle harmonogramu, se nacházejí v Žabovřeskách, Králově Poli a v městské části Brno-střed. Všechny budou patřit do návštěvnické zóny C," uvedl Kratochvíl.

V zóně C mohou i návštěvníci stát od 06:00 do 17:00 bez omezení a zdarma. Od 17:00 do 06:00 pak za parkování platí, po první hodině zdarma je každá další za 20 korun. V zóně B platí regulace 24 hodin denně, po první hodině zdarma stojí každá další 30 korun. Zóna A platí pro historické jádro a parkovat tam mohou pouze lidé s oprávněním. V nových oblastech budou pro rezidenty a abonenty platit stejná pravidla jako v ostatních oblastech.

Příští rok by se mělo rezidentní parkování rozšířit do osmi oblastí. Systém rezidentního parkování funguje od září 2018 a jeho účelem je, vytvořit více místa pro obyvatele na úkor lidí, kteří dojíždějí do Brna za prací a jinými povinnostmi a nechávali auto přes den zaparkované bezplatně v ulicích.

Rezident musí za parkovací oprávnění ve všech zónách zaplatit 200 korun ročně, za druhé auto 8000 a za každé další 12.000 korun. Abonent, tedy podnikatel s provozovnou v zóně, platí za první auto 4000 korun, za každé další 18.000 korun.