Romové nesouhlasí se zproštěním Ukrajince v případu tragédie u brněnské přehrady

Protestující vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím trestního senátu, který dospěl k závěru, že Ukrajinec byl napaden a jednal v nutné obraně. Kdyby to bylo naopak, nikdo by to jako nutnou obranu neuznal, nechal se slyšet jeden z účastníků akce.

Podle zástupce městské části k soudu přišlo asi pět desítek lidí, kteří mimo jiné podepisovali petici proti rozsudku. "Je nejvyšší čas se dát dohromady a ozvat se," prohlásil zástupce romské komunity Josef Daniel. Zazněly i výzvy k většímu politickému angažmá Romů.

Tragický incident se stal loni 10. června na tramvajové zastávce u Brněnské přehrady, kam večer mířilo mnoho lidí na populární přehlídku ohňostrojů. Konflikt začal v tramvaji, kde Ukrajinec napomenul skupinu mladých lidí, která uvnitř hlučela a kouřila.

Trojice mladíků si na obžalovaného počkala na zastávce, kde ho napadla. Ukrajinský občan podle svých slov během útoku téměř ztratil vědomí. Na svou obranu vytáhl nůž, přičemž nejaktivnějšího útočníka bodl do břicha, kde došlo k poškození velké žíly. Bodná zranění utrpěli i další dva mladíci.