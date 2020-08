České dráhy plánují vybavit až 65 vozů systémem ETCS, bude to stát miliardu

Dráhy v minulosti už několik tendrů na vybavení vozů systémem ETCS, který umožňuje zastavení vlaků na dálku, kvůli vysokým cenám zrušily.

Vypsané zakázky počítají s rámcovými dohodami na vybavení 34 vozů řady 961, což by mělo vyjít na 507 milionů korun, a 31 vozů řady 844 za přibližně 458 milionů korun. Tím ovšem dráhy zřejmě neskončí, mluvčí společnosti Vanda Rajnochová ČTK řekla, že ve druhé polovině roku by měly následovat tendry na vybavení vozů systémem ETCS. Mělo by jít například o vozy řad 841 nebo 680.

Dráhy postupně chtějí vybavit systémem ETCS stovky svých vozů. Vedle toho postupně vyřazují starší lokomotivy a vozy, do kterých se už nevyplatí zabezpečovací systém instalovat. Ty následně nahrazují nákupem nových vlaků, které jsou už systémem vybaveny. Státní dopravce rovněž plánuje urychlit část dodávek ETCS u některých vozů využitím dceřiné společnosti ČD-Informační systémy, podotkla Rajnochová.

České dráhy už několik soutěží na vybavení svých vlaků zabezpečovačem vyhlásily. Loni dráhy vypsaly celkem šest zakázek, pět z nich ovšem firma zrušila. Důvodem byly vysoké náklady, které nechtěl dopravce akceptovat. Například u poslední zakázky, kterou společnost zrušila letos v únoru, dostaly dráhy nabídky o 900 milionů korun vyšší, než byla původně předpokládaná hodnota 1,4 miliardy korun.

Jedinou úspěšně dokončenou zakázkou tak byl tendr na vybavení až 131 elektrických lokomotiv, na které se dráhy loni na jaře dohodly se sdružením ČD-Telematika a AŽD Praha. Dopravce jim zaplatí 1,4 miliardy korun. Kontrakt počítá s závazným vybavením 102 lokomotiv, většinu z nich by dodavatelé měli stihnout do roku 2022. Instalace do dalších strojů bude závislá na další situaci.

ETCS je automatický zabezpečovací systém, který kontroluje pohyb a polohu vlaků. Umožňuje například zastavit vlak při nedovoleném projetí návěstidla, dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku a nejvyšší dovolené rychlosti vlaku. Při jejím překročení zabezpečovač zasáhne do řízení vozidla.

Nutnost zabezpečení tuzemských tratí a vlaků připomněly nedávné nehody na železnici. Prioritou státu je právě ETCS, který sjednotí zabezpečovací systémy po celé Evropě. Na jeho instalaci chce stát investovat v následujících letech desítky miliard korun.