České dráhy před Vánocemi posílí další dálkové linky

České dráhy ode dneška obnovily na lince Valašský expres provoz dvou párů vlaků mezi Prahou a Olomoucí, pojedou tak v celé trase mezi Prahou a slovenským Púchovem. Do této doby jely vlaky ze Slovenska pouze do Olomouce. Od pátku kvůli rostoucí poptávce zvýší dráhy kapacitu také u rychlíků z Prahy do Luhačovic. Od pátku přes víkend pak přidají místa i ve vlacích mezi Prahou, Plzní a Chebem.

Už dříve dopravce oznámil posilování i dalších linek. V minulých dnech už obnovil několik spojů mezi Prahou a Ostravou, postupně se vrací do provozu také některé další linky z hlavního města například do Děčína, Českých Budějovic, Železné Rudy, Havlíčkova Brodu nebo na Slovácko. Vozy i spoje navíc dráhy nasazují i na vybraných regionálních linkách.

Dopravu obnovují i ostatní dopravci. Například RegioJet už v tomto týdnu vrátil do provozu téměř všechny své spoje, vlaky a autobusy postupně přidávají i Leo Express, FlixBus nebo Arriva.

Dopravci se kvůli výraznému úbytku cestujících letos potýkají s obřími ztrátami. České dráhy za celý letošní rok očekávají ztrátu z tržeb až k pěti miliardám korun. Stamilionové až miliardové škody zaznamenali i ostatní dopravci. Stát dosud přislíbil pomoc 400 milionů korun na linky, které si objednává. Prominout chce také dvě třetiny z letošních plateb za železnici. Podle dopravců však však bude výše podpory jen zlomkem z celkových ztrát.