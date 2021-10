Dálnice D8 je u Prahy kvůli nehodě uzavřená, jeden člověk zemřel

ČTK to řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí středočeské záchranné služby Petra Homolová.

Dvě auta na místě havarovala před 10:30, minimálně jednoho člověka bylo třeba vyprostit. Jeden člověk zemřel na místě, dalšího zraněného převezla záchranná služba se středně těžkým zraněním do pražské nemocnice Vinohrady. Třetího zraněného by měl do nemocnice přepravit vrtulník.

Uzavření dálnice podle předběžných informací potrvá do odpoledních hodin, úsek dálnice je možné objet přes Zdibsko, což je část Klecan u Prahy.