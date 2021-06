Dnes a v neděli nepojede kvůli opravě metro C v úseku Ládví a Letňany

Stavědlo, jinak staniční zabezpečovací zařízení, zajišťuje bezpečný provoz vlaků v tunelech metra. S jeho využitím zaměstnanci dopravního podniku řídí provoz. Ve stanici Letňany fungovalo bez výměny přes 13 let od zprovoznění stanice 8. května 2008. Technologie tak neodpovídá moderním požadavkům.

Zařízení měnil podnik na lince C letos v únoru i ve stanici Nádraží Holešovice. Do budoucna plánuje postupnou výměnu starých staničních a traťových zabezpečovacích zařízení na lince C v úseku Vltavská – Háje, kde v některých stanicích slouží ještě původní zařízení z roku 1974. Podnik chystá i modernizaci na lince A v úseku Dejvická – Depo Hostivař. Na obě výměny plánuje letos vypsat veřejnou zakázku.