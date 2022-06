Držitelé parkovacích karet v Praze budou moci nechat zaparkovat návštěvu

Postupné zprovozňování by začalo od ledna příštího roku. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválil magistrátní výbor pro dopravu. Záměr musí ještě projednat městští zastupitelé. Rezidenti za parkování platí ročně 1200 korun ročně.

"Všechny zóny se rozdělí na malé oblasti a do nich si každý s rezidentním parkovacím oprávněním může pozvat za kredity návštěvu," řekl na jednání výboru ředitel magistrátního odboru dopravy Libor Šíma.

Držitelé rezidentních parkovacích karet by si mohli pořídit stodvacetihodinový kredit za 1200 korun. Koupit by se dal také na 60 hodin za 600 korun. Jakmile by k němu návštěva dorazila, parkování by jí online na požadovanou dobu zaplatil. Pro fungování kreditu bude nutné rozdělit parkovací oblasti na menší části, do kterých by se kredity kupovaly. Nyní takové "podoblasti" fungují na Praze 5, 8, 9, 10 a 18.

Ve hře je zatím také návštěvnický paušál pro řidiče, kteří do té které lokality dojíždí pravidelně. Pokud by vznikl, bylo by podle Šímy ale složité stanovit jeho cenu. Jakmile bude cena příliš nízká, hrozí, že by lidé některé oblasti přetížili. V případě, že bude příliš vysoká, tak by mohli lidé začít hledat způsoby, jak placení parkovného obcházet. Zda vznikne, zatím nebylo rozhodnuto.

Magistrát podle dokumentu zvažuje zavést na některých místech a v určité dny vyšší ceny pro návštěvníky do smíšených zón, v nichž mohou parkovat přespolní. To by se mohlo týkat třeba okolí stadionu fotbalové Slavie v Edenu nebo okolí O2 Arény. Důvodem je ochrana místních, kteří v případě konání akcí na stadionech, nemají kde zaparkovat, neboť místa zaplní návštěvníci akcí. Zda k tomu dojde, zatím není jasné.

Zóny se v moderní podobě poprvé objevily v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha o regulaci dopravy objevila už v roce 1982. Následně byly rozšířeny a fungují v Praze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 22. Na parkovném vybere magistrát ročně okolo půl miliardy korun.