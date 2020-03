Kamiony mohly na silnice po celou neděli, provoz zůstává klidný

Dočasné zrušení zákazu zavedla v rámci svých opatření v boji proti šíření nového typu koronaviru v pátek. Opatření by podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) mělo přispět k lepší plynulosti zásobování obchodů během současné krize. Pro řidiče mezinárodních kamionů zároveň neplatí zákazy cestování do zahraničí. "Je to zcela zásadní pro naše zásobování," podotkl Havlíček.

Vpuštění kamionů na cesty se však výrazněji na silnicích neprojevilo. Policie sice zatím celostátní analýzu provozu nemá, podle jednotlivých krajských oddělení je však provoz vesměs klidný a plynulý. "Žádné mimořádné události jsme na dálnici D1 nezaznamenali. Nemáme hlášeno ani více nehod" uvedla mluvčí policie Kraje Vysočina Dana Čírtková. Podobně hodnotili dnešní provoz i z dalších krajů.

Zvláštní změna v provozu nenastala ani podle mluvčího sdružení dopravců Česmad Bohemia Martina Felixe. "Snad to opatření někomu pomohlo, ale na provozu se to nijak zásadně neprojevilo," řekl. Podle něj stejně většina řidičů jezdí podle zavedených systémů, ve kterých musí dodržovat povinné přestávky. Klidná situace na dálnicích je patrná i z veřejně dostupných záběrů kamerových systémů.

Provoz je prý poměrně klidný i u hranic. Například u hranic v Plzeňském kraji policie zaznamenala u hranic zvýšený provoz zejména v pátek, v sobotu se však už situace spíše uklidnila. V noci z neděle na pondělí začne platit zákaz cestování Čechů do všech okolních zemí a také vstup cizinců na české území.

Povolení jízdy kamionů přes hranice platí nyní i pro situace, kdy řidič kamionu, který pracuje v mezinárodní dopravě, odstaví svůj kamion v zahraničí a domů přijede osobním autem. Umožněn mu přitom bude i návrat stejnou formou zpátky do ciziny. "Pokud se má řidič ujmout nákladního vozidla za hranicemi České republiky, bude mu to umožněno na základě předložení průkazu profesní způsobilosti řidiče," uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

V budoucnu by se naopak zákaz jízdy kamionů během neděle mohl rozšířit, počítá s tím návrh novely zákona, který by zákaz rozšířil od nedělní půlnoci do 22:00.