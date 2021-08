Na Domažlicku se srazily dva vlaky. Na místě tři mrtví a desítky zraněných

Materiální škody podle Drážní inspekce přesáhnou 100 milionů Kč. Kriminalisté podle policejní mluvčí Dagmar Brožové zahájí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Místo nehody kriminalisté ohledávají, řekla ČTK.

Pět lidí je po nehodě ve vážném stavu a pět má středně těžká zranění, většina zraněných je v plzeňské fakultní a v domažlické nemocnici, dva přepravili záchranáři do Prahy. Desítky lidí utrpěly lehčí zranění. "Celkem jsme ošetřili 67 lidí," řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová. Dalších zhruba 20 lehce zraněných cestujících neuposlechlo, aby počkali na místě, a odešli.

Na místo dorazil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Na twitteru napsal, že vlak Západní expres projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. Havárie se stala na jednokolejném úseku, před kterým se vlaky měly minout. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala škody přesáhnou 100 milionů korun. Na místě pracuje pět inspektorů, včetně generálního inspektora. "Expres z Mnichova měl ve výhybně Radonice zastavit, což se nestalo. Důvody jsou předmětem šetření," uvedl Drápal.

"Na místě už začaly odklízecí práce, protože vyšetřování skončilo. Pomáhají hasiči," uvedla v 16:50 mluvčí Správy železnic (SŽ) Radka Pistoriusová. Na místo nehody se už byli podívat zástupci firmy, která bude velkým pozemním jeřábem zvedat lokomotivu z náspu. Podle mluvčí by to jeřáb na nehodovém vlaku nezvládl. Zatím není jasné, kdy technika dorazí.

České dráhy (ČD), jejichž dva zaměstnanci zemřeli a tři byli zraněni, spolupracují s vyšetřovateli a vedou vlastní šetření. "Poskytneme pozůstalým a zraněným veškerou pomoc a odškodnění. Už jsme přijali potřebná rozhodnutí," řekl generální ředitel Ivan Bednárik. Odškodnění i náhradu hmotných škod jsou připraveny vyplatit co nejrychleji. "Prosíme všechny přímé účastníky události a rodinné příslušníky obětí, aby nás kontaktovali na e-mailu: odsko[email protected] Aktivní je také krizová linka 800 100 064, na níž jsou psychologové," uvedl dopravce v tiskovém prohlášení.

Dva nejvážněji zraněné přepravily vrtulníky do pražských nemocnic v Motole a Střešovicích a tři do plzeňské fakultní nemocnice. Další jsou v nemocnici v Domažlicích. "Z Německa přijelo deset sanitek a odvezli si do Německa deset osob hovořících německy. Šlo o středně těžká a spíše lehčí zranění (jsou zahrnuty v celkovém počtu 67)," uvedla Svobodová.

Před 15:00 hasiči vystříhali mrtvé tělo strojvůdce z expresu, z místa museli odstranit metrovou vrstvu plechů a železa.

Německý expres patří soukromému dopravci Die Länderbahn, který spadá pod firmu Netinera, dceřinou společnost italské Ferrovie dello Stato Italiane. V tiskovém prohlášení dopravce uvedl, že odpovídá za provoz vlaků Alex jen na německém území a že jízdu z pohraniční stanice Furth im Wald už mají na starosti ČD. Spoje, které teď míří z Německa do Prahy, končí ve Furth im Waldu, odkud ČD organizují náhradní dopravu.

Hasiči zřídili informační linku na čísle 950 330 330 pro lidi postižené touto mimořádnou událostí.

Provoz na jednokolejné mezinárodní trati Praha - Plzeň - Mnichov bude podle podle předpokladů SŽ obnoven provoz v pátek v 18:00. Trať z Plzně do Mnichova je zatím stále brána jako regionální, SŽ podle mluvčí připravuje její rozšíření na dvě koleje, elektrifikaci a moderní elektrický zabezpečovací systém z Plzně do Domažlic. "Dvojkolejku" chystají také v Bavorsku od hranic ke Schwandorfu.

Nehody na na české železnici si od minulého léta vyžádaly několik obětí a desítky zraněných. Po čelní srážce dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u Perninku na Karlovarsku loni 7. července zahynuli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno, jednu oběť a 35 zraněných měla nehoda z loňského 14. července na kraji Českého Brodu, kde osobní vlak narazil do stojícího nákladního expresu, a srážka osobního vlaku jedoucího loni 9. září z Klatov do Domažlic s diagnostickou soupravou tvořenou lokomotivou a měřicím vozem si vyžádala 19 zraněných.