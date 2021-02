Neprotažené silnice komplikují práci pražským záchranářům, Morava hlásí desítky nehod

Záchranáři v hlavním městě od rána zhruba do 10:00 vyjížděli zatím jen ke třem případům, kdy byl příčinou úrazu pád na zledovatělém povrchu. Ani výjezdy ke srážkám aut nebyly podle mluvčí vyšší. "Ale co nám tu práci reálně komplikuje, tak to jsou podmínky, které jsou na silnicích. Cesty nejsou úplně protažené. Sanitka je velké vozidlo, které samo o sobě není v provozu nejšikovnější a ještě v tomhle počasí, tak to si samozřejmě musíme dávat velký pozor," řekla ČTK Poštová. Dodala, že kvůli zapadaným autům a nehodám pak mají záchranáři problém některými místy projet.

S komplikacemi se v Praze potýká také MHD, autobusy nabírají desítky minut zpoždění. Problémy mají zejména autobusy v kopcích, což se týká například linky číslo 140 v Prosecké ulici, jejíž provoz byl podle webu organizace Ropid plánující pražskou MHD zastaven. Stejně tak nejezdí linky 107 a 147 v úseku mezi Roztockou a Suchdolem, linka číslo 231 z Dívčích hradů směrem Na Knížecí a autobus číslo 128 z Hlubočep na Žvahov v Praze 5. Potíže má rovněž příměstská doprava včetně vlaků.

Morava hlásí desítky nehod

V Jihomoravském kraji se kvůli mrazivému počasí a ledovce dnes už staly desítky nehod, policie jich dosud eviduje asi 30. Na policejním webu to uvedl kolem 10:00 mluvčí Petr Vala. Ledovka stále komplikuje provoz na silnicích, zpoždění mají i krajské autobusy, problémy jsou i na některých úsecích na železnici.

Za neděli policie eviduje více než 60 nehod, většinou šlo o drobné kolize v menší rychlosti. Policisté se zabývali i desítkou událostí v souvislosti s nevlídným počasím, týkaly se například popadaných stromů či nesjízdných silnic. "Dnešního dne pak bylo zatím nahlášeno na tři desítky karambolů. V současné době jsou hlavní silniční tahy chemicky ošetřené a místy pokryté i sněhem. Některé komunikace nižších tříd jsou zledovatělé. Všechny silnice jsou s velkou opatrností sjízdné," uvedl mluvčí.

Ledovka dělá potíže i autobusům v kraji, podle webu integrovaného dopravního systému se mohou zpožďovat o deset až 15 minut. Problémy jsou i na železnici. Mezi Olbramkostelem a Šumnou na Znojemsku ráno popadaly stromy na koleje, České dráhy nasadily náhradní autobusovou dopravu. Vlaky v místě nejely asi 3,5 hodiny. Náhradní autobusová doprava je ještě stále zavedená mezi Nezamyslicemi a Vyškovem, na trakčním vedení je silná námraza.