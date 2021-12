Nové tratě, vozy, přístřešky. I přes vysoké ztráty brněnský Dopravní podnik letos uskutečnil své plány

„Město Brno a jeho občané získali téměř 5 kilometrů opravených tratí, 42 nových vozů a 23 nových přístřešků na zastávkách městské hromadné dopravy. Navíc jsme my jako podnik i naši zaměstnanci pomohli nemocnici darováním krve, obětem domácího násilí, lidem bez domova i hospitalizovaným dětem. Vážím si toho, že kromě projektů na poli městské hromadné dopravy vytváříme a uskutečňujeme i tyto dobročinné akce. Nejsme jen tým kvalitních odborníků, řidičů a dělníků, ale i kolektiv, který se dokáže semknout a pomoci dobré věci,“ sdělil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Tratě

Tramvaje se po nich proháněly i třicet let a letos se dočkaly rekonstrukce. Dopravní podnik zrekonstruoval a zprovoznil během roku 4,8 kilometru tratí. Nový tramvajový svršek, rošt a protihlukové prvky získaly tratě v ulicích Lesnická (582m), Jugoslávská (225m), ve Starém Lískovci (1890 m), křižovatka u Semilassa (350 m) nebo smyčky Komárov a Zemědělská. Po zcela nové trati dlouhé 1415 metrů vozí tramvaje cestující do Komárova – projekt Tramvaj Plotní byl po třech letech dokončen na konci června. Do finále také vstoupila stavba tramvajové trati ke Kampusu – během uplynulého roku se podařilo dokončit hrubé práce na 619 metrů dlouhém tunelu, vytěžit zeminu, vybudovat základy konečné stanice před FN Brno a položit první úsek kolejí. Celkové náklady na letošní objem prací na trati ke Kampusu jsou 650 miliónů korun. Stavba bude zprovozněna na konci roku 2022. Souhrnné náklady na uvedené stavební investice v roce 2021 činí 837 miliónů korun.

Vozy

Vozový park brněnského dopravního podniku se v roce 2021 rozrostl o 42 nových vozů. Jedná se o autobusy, trolejbusy i tramvaje, jedno ale mají společné – díky nízkopodlažnosti budou přístupné i cestujícím se zhoršenou pohyblivostí a díky klimatizaci bude cestování v nich příjemné i v letních měsících. V Brně přibylo 13 kloubových autobusů SOLARIS, 20 kloubových trolejbusů Škoda 27Tr a 9 tramvají Drak, které montují zaměstnanci DPMB v ústředních dílnách. Dva z těchto projektů budou pokračovat i v příštím roce, kdy přibude dalších 20 trolejbusů tohoto typu a 7 tramvají Drak. Celkové výdaje za nové vozy činí pro letošní rok 582 miliónů korun.

Dopravní podnik nejen nakupoval nové vozy, ale pustil se i do oprav těch starších. V ústředních dílnách se podařilo zmodernizovat tři tramvaje typu Škoda 13T, které v provozu jezdí od roku 2007. Kontrolou a obnovou komponent projde v příštím roce dalších šest tramvají tohoto typu. Pokračovala také oprava historické kavárenské tramvaje 4MT, kterou pracovníci DPMB dokončí v příštím roce. Vůz získá kompletně nový interiér uzpůsobený potřebám pronájmů – audiovizuální techniku, odnímatelné stolky nebo lednici. Vnější vzhled a řízení vozu zůstane původní. Dopravní podnik města Brna také rozšířil svou sbírku retro vozidel o autobus Karosa ŠM11. Vozy tohoto typu jezdily v Brně s cestujícími v 60. – 80. letech minulého století.

Přístřešky a zastávky

Samostatně i v rámci rekonstrukcí tratí dopravní podnik na zastávky MHD instaloval 23 skleněných přístřešků. Jejich součástí je střecha chránící před deštěm a podle prostorových možností i bočnice a lavičky. Čekání na spoj je tak při špatném počasí příjemnější pro cestující na zastávkách Grohova, Česká, Hrnčířská, Šumavská, Lesnická nebo Tomanova. Náklady na jejich vybudování se šplhají k 9 miliónům korun. Další přístřešky instaluje dopravní podnik v příštím roce, a to například na zastávkách Krematorium, Brechtova a Filova. Rekonstrukce se dočkaly i nástupní ostrůvky na šesti tramvajových zastávkách – například na Hrnčířské nebo Běloruské. Příští rok bude DPMB pokračovat na zastávkách Šumavská (z centra) nebo Pionýrská.

Dobročinné projekty

Dopravní podnik města Brna a jeho zaměstnanci se během uplynulého roku zapojili do několika dobročinných aktivit. Věnováním vyřazeného autobusu Karosa B 931E udělal DPMB hned v lednu radost Spolku křesťanské pomoci Bučovice, který v Brně provozuje kontaktní centrum pro lidi bez domova. Spolek ho využije ke svozu lidí z různých částí města do centra, kde dostanou jídlo, oblečení a mají možnost základní hygieny. V únoru a pak opět v listopadu předalo vedení podniku celkem 432 zimních bund a 293 pánských kalhot Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, který je rozdělil mezi lidi bez domova a sociálně slabší. Zaměstnanci DPMB darovali do sbírky pro Fakultní nemocnici Brno 207 dětských pyžam. Netradičně dopravní podnik pojal oslavu Dne matek, když pro organizaci Magdalenium pečující o oběti domácího násilí vybral mezi svými pracovníky drogistické zboží a hotovost za 20 tisíc korun. Po řádění tornáda na jihu Moravy vyjelo na místo osm řidičů DPMB s auty naloženými vodou, potravinami a potřebnými věcmi pro místní obyvatele. DPMB poskytl šest autobusů, které zařizovaly převoz dobrovolníků mezi zasaženými obcemi. V červnu a pak znovu v listopadu darovali zaměstnanci krev pro FN Brno. Výjezdní tým transfúzní stanice za nimi přijel přímo do vozovny Medlánky. Obou akcí se dohromady zúčastnilo 39 lidí. V závěru roku DPMB uspořádal na Facebooku dražbu oblíbených her Brno Šalinou. Výtěžek ve výši 11 399 Kč putoval organizaci Magdalenium na pokrytí psychologické péče pro děti a dospělé, kteří se stali oběťmi domácího násilí.

Rekordní plavební sezóna

Sedmičlenná flotila lodí Dopravního podniku města Brna přepravila na přehradě během 75. plavební sezóny rekordní počet cestujících - 286 tisíc. Takový zájem o lodní dopravu byl naposledy v 80. letech minulého století. DPMB připravil na druhou zářijovou sobotu oslavu polokulatého výročí, návštěvníci se mohli zdarma svézt lodí a navštívit hangár s výstavou zachycující historii tohoto typu dopravy. Akci navštívilo přibližně 9 tisíc lidí.

Mimořádný úspěch si připsal DPMV v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2020. Moderní hala denní očisty a denního ošetření v Pisárkách získala první místo v kategorii Průmyslové a technologické stavby. Druhým místem v kategorii Dopravní a inženýrské stavby byl oceněn projekt rekonstrukce tramvajové trati na Nových sadech nazvaný Zelené plíce města Brna.