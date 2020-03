Policie chystá rekonstrukci nehody, při které zemřely dvě dívky

"V souvislosti s ní (nehodou) bude na místě dopravní nehody provedena prověrka, jejímž cílem je upřesnit údaje důležité pro další postup v trestním řízení. Podle výsledků prověrky komisař rozhodne o dalších úkonech," uvedla policejní mluvčí. Podotkla, že uzavření vyšetřování lze čekat během měsíců.

Rekonstrukce uzavře v úterý večer na víc než tři hodiny v obou směrech jednu z hlavních komunikací I/47 do Přerova a z Přerova ve směru na Lipník nad Bečvou. "Policisté budou projíždějící vozidla navádět na objízdné trasy. Doba uzavírky je předběžně stanovena od 18:00 do 21:30," dodala policejní mluvčí.

Tragická nehoda se stala loni v polovině září večer, když Lipnickou ulici přebíhali dva chlapci a dvě dívky. Mířili ke zkratce pod železniční tratí do místní části Předmostí. Místem v tu chvíli projíždělo auto. Chlapci stihli přeběhnout na druhou stranu, dívky už ne, vozidlo je srazilo. Zemřely na místě.

Po havárii se začalo v Přerově diskutovat, jak do budoucna těmto nehodám zabránit a zabezpečit kritický úsek široké cesty, kde mají auta povolenou devadesátikilometrovou rychlost. Rychlost bude podle radnice nejprve snížena provizorně z 90 na 70 kilometrů, a to kvůli stavbě cesty k sídlu tamních společností. Zhruba od poloviny dubna se pak rychlost podle radního pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) natrvalo sníží na 50 kilometrů v hodině a to kvůli úpravě dopravního značení na začátku a konce obce Přerov, které se posune směrem k Lýskám.

V plánu bylo osvětlení i umístění středového ostrůvku. Podle Navrátila má město na vybudování projekt, zbývá majetkově dořešit poslední pozemky.